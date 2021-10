Strenge abortuswet in Texas toch weer van kracht, beslist rechter in beroep

Een federale rechter in beroep in New Orleans heeft de strenge abortuswet in Texas hersteld. Een andere, lagere rechter had de wet nog maar twee dagen geleden tijdelijk geblokkeerd, nadat de regering van president Joe Biden de staat Texas had aangeklaagd. De staat Texas ging in beroep en kreeg dus gelijk: de wet blijft van kracht, ook terwijl de zaak van de overheid tegen Texas loopt.