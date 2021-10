Van kraan tot openluchtzwembad: Erfgoedminister Diependaele (N-VA) heft bescherming van vier monumenten op 

Als een monument beschermd is, komen er ook bepaalde verantwoordelijkheden bij. Zo is een stad verplicht om het in ere te houden en soms te restaureren. "Er zijn 11.000 beschermde monumenten, misschien zijn we het in verleden te kwistig omgesprongen met die beschermingen. We moeten nagaan of ze wel allemaal de moeite waard zijn, want onderhoud kost veel geld en soms staan ze andere bouwprojecten in de weg. Want een beschermd monument mag je niet zomaar afbreken of verbouwen", aldus de minister nog.