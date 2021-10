Tom Van Grieken (Vlaams Belang): "Als de N-VA in 2024 haar principes nog eens verloochent, kom ik die partij leegeten"

Een probleem voor Van Grieken: N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet niks in een toekomst met Vlaams Belang, zo zei hij een paar weken geleden nog in "De zevende dag". "Extreemrechts zit op een revolutionaire strategie, een Catalaans scenario, en daar geloof ik niet in." In een groot interview in De Standaard vandaag noemt De Wever uiterst rechts "een ideologie die niets kan bijdragen tot de mensheid in de 21ste eeuw, net als het communisme. Ze hoort thuis op de stortplaats van de geschiedenis."