Weerman Frank Deboosere: "Dit weekend het betere wandel- en fietsweer, daarna is het vet wat van de soep"

Het weekend wordt vaak vrij zonnig bij maxima van 14 tot 18 graden. Dat meldt het KMI. Zaterdag wordt het, na het verdwijnen van het ochtendgrijs, opnieuw zonnig. De maxima liggen tussen 14 à 16 graden in de Ardennen, en tussen 16 en 18 graden elders. Zaterdagavond is het eerst vrijwel helder. In de loop van de nacht vormt zich nevel en mist op veel plaatsen in Vlaanderen en in de Ardense valleien. Het zicht kan lokaal zeer beperkt zijn. In de oostelijke gebieden kan de mist op veel plaatsen aanvriezen. Het wordt fris met minima van -3 graden in sommige Ardense valleien en +5 graden in Vlaanderen.

Zondagochtend is er op verspreide schaal nevel en mist over het noorden van het land. Nadien wordt het vrij zonnig met hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen, en 16 of 17 graden in het westen van het land. Tegen de avond en zondagnacht wordt het bewolkt vanaf het noordwesten met kans op wat lichte regen of motregen.