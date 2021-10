Zou jij een goede geheim agent zijn? Staatsveiligheid lanceert quiz om kandidaten te lokken

Bij ons lanceerde de militaire inlichtingendienst ADIV in 2018 en 2019 een soortgelijke quiz. Niet rechtstreeks om mensen te rekruteren, klonk het toen. Dat is deze keer wel uitdrukkelijk het geval bij de Staatsveiligheid: de dienst, die de Belgische staat moet beschermen tegen gevaren van binnen- en buitenuit, mag in 2021, 2022 en 2023 telkens 135 mensen aanwerven. Het gaat om heel uiteenlopende profielen: technisch, wetenschappelijk, economisch, IT, of met kennis van talen, met name Russisch, Chinees of Arabisch. Daarom legt hij een wervingsreserve van 1500 mensen aan.

Wie wil solliciteren, maar eerst wil kijken of hij of zij geschikt is, kan dus deelnemen aan de quiz. Die vind je hier: https://vsse.be/nl/jobs/quiz.