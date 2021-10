BEKIJK - Veel lopers en veel publiek op 10 Miles in Antwerpen, eerste editie sinds april 2019

In Antwerpen wordt vandaag de 10 Miles gelopen, de editie die eerder gepland was voor april maar uitgesteld werd door de coronacrisis. Het is al van april 2019 geleden dat er nog een 10 Miles was. In totaal worden er zo'n 31.000 deelnemers verwacht. Voor de langste looptocht, de tien mijl, is er een deelnemerslimiet van 26.000 mensen. De deelnemers van de 10 Miles lopen onder meer door de Kennedytunnel, de Waaslandtunnel en over de Grote Markt en de Meir. Daardoor is een groot deel van de stad ook moeilijk bereikbaar voor het autoverkeer.