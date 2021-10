26.000 lopers voor Ten Miles in Antwerpen

Met zo'n 26.000 zijn ze dit jaar voor de 10 Miles in Antwerpen. Meer deelnemers kon ook niet voor deze 35e editie door de coronabeperkingen. De weersomstandigheden voor de lopers zijn prima. Normaal vindt de loophappening plaats in april maar door corona is alles verhuisd naar oktober. De start en de finish zijn op Linkeroever. Er is ook een korter traject en de jongsten konden vanmorgen al deelnemen aan de Kids Run.