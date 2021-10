Welke investeringen krijgen groen licht? Die knoop wil regering-De Croo vandaag doorhakken

Zoals bekend moet de regering 2 miljard euro vinden, om het tekort enigszins te beperken. Al is dat cijfer niet essentieel, zei PS-voorzitter Paul Magnette vanochtend in "De zevende dag". "De vraag is hoe doen we dat?", klonk het. "Als we ernstig tegen fiscale fraude strijden, kunnen we twee, drie of vier miljard vinden."