BEKIJK - Belgische reddingshelikopter vindt grote groep transmigranten voor Franse kust

Een groep van 38 transmigranten is voor de Franse kust mede gered door de bemanning van NH90-helikopter, van de luchtmachtbasis van Koksijde. De transmigranten waren in de problemen geraakt toen ze met een rubberboot de oversteek naar Engeland wilden maken. De Belgische reddingshelikopter werd op vraag van de Franse autoriteiten ingezet en is “toevallig het bootje op het spoor gekomen”, vertelt Azis Vanderghinste van de basis in Koksijde.