Ruim 6.000 sportievelingen lopen Dwars door Hasselt: "Persoonlijke records met vijf minuten verbeterd!"

Tweelingbroers Rune en Tibe Embrechts verpulverden namiddag hun persoonlijke records. “Met maar liefst vijf minuten”, glunderen de jongens. “We finishten nu ongeveer met tijden van 26 en 27 minuten. Omdat we iets te snel van start gingen hebben we ons tempo een beetje moeten bijsturen. Maar we hebben volgehouden en zijn blij met onze prestaties. Heel geoefende lopers zijn we niet, eigenlijk trainen we enkel op school. De supporters langs de zijlijn en de muziek hebben ons goed geholpen, de sfeer was top. Ook ons jongste broertje Sem heeft vandaag zijn beste beentje voorgezet. Nu gaan we onze toptijden vieren met een drankje in het centrum.”