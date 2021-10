Extra Vlaamse centen om verslavingszorg te versterken: "Willen mensen in hun nabijheid zorg kunnen aanbieden"

"We hebben samen met de minister gekeken waar de noden het grootst waren", legt Vandevelde uit. "Waar er te weinig of geen hulpverlening was, breiden we die uit." De spreiding in Vlaanderen zat dan ook niet helemaal goed, weet hij. "In het begin waren verslavingen vooral een problematiek van de grote steden. Maar mensen met een verslaving vind je tegenwoordig overal. Nu zetten we in op kleinere gemeenten. Als mensen zich drie kwartier moeten verplaatsen, lukt dat niet. Velen onder hen hebben ook geen auto. Het idee is om die mensen in hun nabijheid de gepaste zorg te kunnen aanbieden."