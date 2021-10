Tientallen honden en hun baasjes hebben deelgenomen aan de zogenoemde "Hondenzwemming" van Sint-Baafs-Vijve. Al 170 jaar is de traditie ongewijzigd gebleven. Honden moeten in reeksen en daarna in finales zo snel mogelijk naar de overkant van de Leie zwemmen en wie eerst de overkant bereikt, wint.