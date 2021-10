In Kortrijk wordt de 8e nieuwe brug over de Leie getakeld

In Kortrijk is zondagochtend de 8e nieuwe brug over de Leie getakeld. "Een speciale brug want bedoeld voor de fietsers en voetgangers die via een lift het brugdek kunnen bereiken dat 7 meter boven het wateroppervlak ligt", zegt ontwerper Bart Bols van het ingenieursbureau Ney & Partners. Het duurt nog zeker tot volgend jaar eer de brug in gebruik kan worden genomen.