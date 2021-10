Inwoners van Beringen lovend over nieuwe stadhuis: "Dikke chapeau voor combinatie oud en nieuw"

De reacties waren unaniem lovend. "Magnifiek, prachtig, indrukwekkend, heel mooi gedaan," het zijn enkele van de superlatieven die we horen bij de bezoekers. De manier waarop oud en nieuw gecombineerd zijn kan op de goedkeuring van de inwoners rekenen. En dat geldt ook voor de nieuwe dubbele functie van de oude kapel: zowel raadzaal als trouwzaal.

En voor oud-studenten was het een flashback: "Als je de beelden kent van vroeger, het college, en dan vergelijkt met nu, prachtig vernieuwd, heel modern." of "Ik was verrast door de déjà-vu die ik had toen ik hier de trappenhal binnenkwam, omdat ik hier nog mijn broek heb versleten in mijn jeugdjaren."

Ook vandaag zijn er nog rondleidingen. En bezoekers worden ook getrakteerd op muziek en straatanimatie.