Heel wat deelnemers aan de klimaatmars door Brussel waren speciaal uitgedost, hadden iets extra in petto of waren gewapend met een aparte slogan waardoor het een bonte en kleurrijke betoging werd. Zo was er onder meer een man als boom verkleed. "Red de aarde. Het is de enige planeet met chocolade", luidde een slogan. Een selectie.