Klimaatactiviste Anuna De Wever kondigt nieuwe spijbelacties aan in oktober

De actie valt samen met acties over heel de wereld, voegt Simon Sterck van Youth for Climate toe. Hij benadrukt dat hij vooral hoopvol wil zijn. "Er is zoveel pessimisme over het klimaat, maar elke 0,1 graad klimaatopwarming die we kunnen vermijden, betekent meer leven."

Hij benadrukt dat het klimaat al meer op de agenda staat dan vroeger, maar dat de beloftes nu moeten uitgevoerd worden op een positieve manier. "Zoals Greta Thunberg zei, met alleen blabla gaan we er niet komen."