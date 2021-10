Ruim 80 organisaties organiseren vandaag grote klimaatmars in Brussel: "Tijd dat politici beloftes omzetten in acties"

De deelnemers verzamelen vanaf 13 uur aan het station Brussel-Noord. De mars vertrekt rond 14 uur en gaat via de kleine ring, de Wetstraat en Schuman tot in het Jubelpark, waar er toespraken voorzien zijn met onder anderen vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie en slachtoffers van de overstromingen in België. Een Covid Safe Ticket is niet vereist voor deelname, tijdens de betoging is het dragen van een mondmasker wel verplicht.

Hoeveel mensen juist verwacht worden op de mars, kan de Klimaatcoalitie moeilijk inschatten. Het aantal aanwezigen en geïnteresseerden op Facebook zou kunnen duiden op 30.000 deelnemers. "Het belangrijkste is dat we terug zijn, met heel veel verschillende organisaties", klinkt het.

Naast de 80 organisaties die deel uitmaken van de Klimaatcoalitie, hebben ook landbouworganisaties en scholen opgeroepen om deel te nemen aan de mars. BOS+ zal, net als in 2018, voor elke deelnemer een vierkante meter bos aanplanten.

Deelnemers kunnen met de bus, tram of metro van de MIVB ter plaatse gaan. Het net van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij is tussen 12 en 19 uur gratis toegankelijk. Verschillende tram- en buslijnen zullen wel hinder ondervinden door de betoging. Treinmaatschappij NMBS zet vier extra treinen in: één van Antwerpen naar Brussel, twee van Brussel naar Antwerpen en nog één van Brussel naar Binche.