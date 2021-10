Kunstenaar zet Merkel op haar paard: "Zo absurd als een paardenkoets bij de Formule 1"

Het standbeeld is een idee van kunstenaar Wilhelm Koch, die het speciaal maakte als begeleiding voor een fototentoonstelling van Till Briegleb over ruiterstandbeelden in het Tempelmuseum van Etsdorf. Ruiterstandbeelden waren per definitie bedoeld om te eren, maar zijn volledig gedateerd. Of hij het meent of ironisch is, dat vraagt de kunstenaar zich ook af. “Een publiek eerbetoon met een ruiterstandbeeld in 2021 lijkt de meeste mensen zo absurd als een paardenkoets bij de Formule 1”, zei Koch bij de onthulling van het monument.