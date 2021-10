Monument in Lier zorgt voor eerherstel vermeende heks

Voor het eerherstel van Cathelyne Van den Bulcke werd zelfs een comité opgericht. Dat ijverde voor een juiste versie van wat er destijds gebeurde tijdens de heksenvervolgingen in onze streken. "Deze tekst was niet correct. Hier schreven ze zomaar dat hier een heks is verbrand. Hier is een vrouw verbrand als heks. Dat is helemaal wat anders", vertelt Jef Verschuren van het Comité Eerherstel voor Cathelyne. "Ze moet onschuldig zijn geweest. Cathelyne bekende omdat ze werd gefolterd nadat ze zogezegd met de duivel naar een heksensabbat was geweest. Die oude steen heeft een valse herinnering vastgelegd. Dus moest hij weg".



"We hebben met het schepencollege eerder dit jaar het eerherstel uitgesproken", vult schepen van toerisme Rik Verwaest (N-VA) aan. "Het was een terechte vraag van het comité. We willen met dit monument herinneren aan een vrouw die door de machthebbers in een hoekje werd gedreven. Ze heeft de moed gehad om geen andere mensen te verraden, hoewel ze zelf door anderen was aangeduid als heks. Door haar is die heksenwaan, die hysterie gestopt. Zonder haar moed waren hier misschien nog andere vrouwen als heks verbrand geweest. De woorden die hier nu staan, maken een wereld van verschil tegenover de vorige tekst".