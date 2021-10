Ontvoerde zuster na 4 jaar vrijgelaten in Mali

De 57-jarige zuster, lid van de congregatie franciscaanse zusters van de Onbevlekte Maagd Maria, had in juli al een teken van leven gegeven door via bemiddeling van het Rode Kruis een briefje naar haar broer te schrijven. De zuster werd op 7 februari 2017 ontvoerd in Karangasso, in het zuiden van Mali, waar ze al zes jaar aan het werk was als missionaris.

De Malinese interim-president, kolonel Assimi Goita, prees de zuster en liet weten dat haar vrijlating "de bekroning was van de gezamenlijke inspanningen van verschillende inlichtingendiensten." Meer informatie is er niet vrijgegeven. Volgens de eerste berichten zou de vrouw wel in goede gezondheid zijn.