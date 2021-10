Politie opent onderzoek naar beelden waarop iemand met Kalashnikov schiet in Brussel: "Gaat wellicht over videoclip"

Dat de man in de lucht schiet, zou kaderen in de opname van een videoclip van een bekende Brussels rapper. Olivier Slosse, van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, bevestigt dat vermoeden. "Er was een aanvraag gekomen voor een videoclip, maar die was geweigerd omdat er te weinig informatie werd gegeven over het soort activiteiten dat er ging gebeuren. We hebben gemerkt op sociale media dat er dan een voorwerp werd gebruikt wat lijkt op een wapen, en waarbij in de lucht werd geschoten."