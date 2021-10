"Taiwan zal niet buigen voor Chinese druk", zegt Taiwanese president na Chinees pleidooi voor hereniging

Taiwan zal niet buigen voor Chinese druk, zegt de Taiwanese presidente Tsai Ing-wen. In een toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag benadrukte ze de wil van haar land om zich te verzetten tegen annexatie of inbreuken op de Taiwanese soevereiniteit. Gisteren had de Chinese president Xi Jinping nog aangedrongen op een hereniging met Taiwan. De spanningen tussen Taiwan en China lopen al enkele weken hoog op.