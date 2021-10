Tienduizenden Polen betogen tegen regering en voor Europa

Het was de vroegere Europese president en Pools oppositieleider Donald Tusk die had opgeroepen om te gaan betogen. Hij verwijt de nationaalconservatieve regeringspartij PiS dat ze Polen uit de Europese Unie wil drijven. "De plaats van Polen is in Europa. We zullen winnen, want we zijn met meer", zei Tusk vandaag tegen de betogers.