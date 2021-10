Tiense hoogdag: Kweikersfestival kan weer doorgaan

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar de Tienenaars kunnen eindelijk hun feestdag vieren. Door de coronamaatregelen is deze editie van de Kweikersdag wat kleiner dan voorheen. Dat vertelt de geestelijke vader van het evenement . Philippe Liesenborghs: "Normaal houden we de stoet van de reuzen door de straten van Tienen. Maar door de coronacrisis zijn ze nu in het stadspark te zien zodat we alles beter kunnen controleren." Voor het festival moeten bezoekers dit jaar namelijk reserveren. "Die 2000 tickets waren wel in een mum van tijd de deur uit".

En veel volk kwam er ook kijken naar de reuzen Jan, Mie, Tiske, Nieke en Siske, de draak én een nieuw lid van de familie: Jef Canard. "We hebben een jaar lang hard gewerkt aan deze eend. Die verwijst naar de geuzenaam van de Tienenaars, de Kweikers. Daar zijn we erg trots op."

