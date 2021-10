Vliegtuig met parachutisten aan boord stort neer in Rusland: minstens 15 doden

De L-410 is ontwikkeld in de jaren zestig in het toenmalige Tsjechoslovakije. Er zijn er zo'n duizend exemplaren van gebouwd, een groot deel is geleverd aan Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken.

Volgens Russische bronnen was het neergestorte vliegtuig 34 jaar in gebruik. De laatste jaren werd het vooral gebruikt om parachutisten te trainen.

Russische media zeggen dat het al de derde crash is van dit type sinds juni. In september stortte nog een L-410 neer in de Taiga, er waren vier slachtoffers. En ook in juni verloren zeven mensen het leven toen een L-410 met parachutisten aan boord neerstortte.