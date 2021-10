Zwaarste Europese pompoen komt uit Toscane, op één na zwaarste uit Kasterlee

Vorige week werd Vangeel nog tweede op het Belgisch Kampioenschap in zijn heimat en dit weekend is hij ook tweede geworden op het EK in Ludwigsburg. In Dutisland moest hij de Italiaanse kweker Stefano Cutrupi voor zich dulden. Die won in september al het WK in Italië. Toen woog zijn gigant nog 1.226 kilogram, maar door verdamping is de kanjer afgeslankt naar 1.217,5 kilogram.

Dat is meer dan 100 kilogram zwaarder dan de pompoen van Mario Vangeel, wiens vrucht 1.106,5 kilogram woog. Het brons was voor de Fransman Mehdi Daho, met een pompoen van 983,5 kilogram