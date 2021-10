4 Oost-Vlaamse gemeenten hebben geen"hemelwaterplan": "Hebben al plan om wateroverlast aan te pakken"

De gemeenten Brakel, Zele, Denderleeuw en Assenede gaan niet in op de aanbeveling van Vlaanderen om een "hemelwaterplan" op te maken. De gemeenten vinden het plan overbodig. Sommigen hebben zelf al een plan dat wateroverlast bestrijdt. "Na de vorige legislatuur hebben we overstromingsgebieden aangelegd en nadien hebben we geen noemenswaardige overlast meer gehad", zegt Brakels schepen van Milieu, Peter Vanderstuyf (Open VLD).