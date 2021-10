40 procent van de coronasteun voor jeugdverblijven en hostels gaat naar West-Vlaanderen

Opvallend is dat een groot deel van de steun aan West-Vlaamse uitbatingen wordt toegekend. 41 procent van het totale bedrag (of 2.131.813 euro) gaat naar 85 verschillende West-Vlaamse uitbatingen.

“Onze provincie had op vlak van jeugdverblijven duidelijk het hardst te lijden onder de crisis”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger en schepen in Poperinge Loes Vandromme (CD&V). “Vanaf september kunnen de jeugdverblijfcentra weer op volle toeren draaien, al missen heel wat West-Vlaamse uitbatingen de buitenlandse jeugd- en schoolgroepen nog. Ik blijf er voor ijveren dat we hier snel duidelijkheid over krijgen.”