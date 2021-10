65 procent meer klachten deze zomer over zonnepanelen die uitvallen als de zon schijnt

Netbeheerder Fluvius kreeg de afgelopen zomermaanden 2.400 meldingen van uitvallende zonnepanelen op het moment dat er veel zon was. Dat is 65 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Concreet gaat het om de omvormers van de panelen die uitvallen waardoor er file op het elektriciteitsnet ontstaat. "De stroom die geproduceerd wordt en overtollig is, kan eigenlijk via het net niet afvloeien", zo legt Björn Verdoodt, de woordvoerder van Fluvius uit. "Daardoor gaan de zonnepanelen in veiligheidsmodus om zowel de zonnepanelen als het elektriciteitsnet te beschermen."