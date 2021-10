"Drop your knife en doe wat met je life": jonge Nederlanders kunnen deze week straffeloos wapens inleveren

De ongerustheid over het hoge aantal incidenten met steekwapens waarbij vooral jongeren tussen de 12 en 25 jaar betrokken zijn, houdt onze noorderburen al een tijdje in de ban. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt van een zorgelijke ontwikkeling en lanceert daarom de campagne “Drop je knife en doe wat met je life”. Daarmee ontmoedigen ze wapenbezit en willen ze jongeren een week lang de kans bieden om allerlei wapens straffeloos in te leveren in gele containers verspreid over zo’n 330 locaties.