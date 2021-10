Alexander Schallenberg, de handpop van Sebastian Kurz die zijn kanseliersstoel warm houdt in Oostenrijk

Rond de twee regeringen Kurz, hangt constant een walm van corruptie en schandalen, met het Ibizaschandaal als hoogtepunt. Hoewel de hoofdrol in die affaire weggelegd was voor uiterst-rechtse partner, de FPÖ.

Het was dé video van 2019 in het Alpenland: een duidelijk beschonken Strache, op dat moment leider van de radicaal-rechtse FPÖ en vicekanselier, hangt in een zetel van zijn vakantiewoning op Ibiza, in het gezelschap van een andere FPÖ-topper. Dat alles speelt zich af aan de vooravond van de verkiezingen in 2017, op het moment dat het ernaar uitziet dat de FPÖ in de regering kan belanden.

Een blonde dame doet zich voor als nicht van een rijke Rus. Strache laat zich helemaal gaan: "Jij koopt voor ons de Kronen Zeitung (krant), wij zetten daar wat van onze mannetjes en in ruil krijg jij openbare opdrachten in Oostenrijk". Het geheel wordt in het geniep gefilmd, de Russische is geen echte Russische uit een oligarchenfamilie maar een actrice.

Bijna twee jaar later duikt het filmpje op in de Duitse Süddeutsche Zeitung en bij Der Spiegel. De politieke carrière van Strache lijkt op dat moment voorbij: "Ik heb me gedragen als een macho onder invloed van alcohol. Ik wou een knappe vrouw imponeren en heb me daarbij gedragen als een tiener. Dat was dom en onverantwoord."

Kurz slaagde erin de Ibiza-affaire van zijn regeringspartner in zijn voordeel om te draaien: hij won de verkiezingen.