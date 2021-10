Politici op de klimaatbetoging die tegen zichzelf betogen: wanneer uitersten elkaar raken

Ook de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, betoogde niet mee in Brussel. Hij liep op dat moment in Antwerpen de Antwerp 10 Miles. In een interview in De Standaard naar aanleiding van de 20e verjaardag van zijn partij had hij het nog maar eens over de relatie van de N-VA met Vlaams Belang.

De Wever is ervan overtuigd dat iedereen binnen zijn partij vindt dat uiterst rechts “kleingekregen” moet worden. Want “het is een ideologie die niets kan bijdragen tot de mensheid in de 21e eeuw, net als het communisme. Ze hoort thuis op de stortplaats van de geschiedenis.” De partij Vlaams Belang vindt dat die uitspraak van weinig respect getuigt voor de 800.000 kiezers van Vlaams Belang.