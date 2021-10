Barcelona is grote voorbeeld van Kortrijkse United Spurs

Samen tellen de clubs 2.871 leden maar het project United Spurs is vooral bedoeld voor de fanionteams of de elite van de sportclubs. “Onze ambitie is om in elk van die disciplines binnen drie jaar in de hoogste klasse te spelen van de Belgische competitie”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche. “De deelnemers werden geselecteerd op basis van ambities en aantal leden en moeten nu al spelen op het niveau van minstens 2de klasse. We halen de mosterd bij FC Barcelona dat al jaren bewijst dat zo’n aanpak werkt. Aan ons nu om onze ambities waar te maken."