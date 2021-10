Bij ons staat de prijs voor diesel en bezine hoog, maar in Nederland is het nog erger. Daar betaal je meer dan 2 euro voor een liter benzine. Het prijsverschil is zo groot dat het zelfs de moeite zou lonen om helemaal vanuit Rotterdam in België benzine te komen tanken. In de praktijk kwam "Het journaal" vooral Nederlandse grensbewoners tegen in de Vlaamse tankstations.