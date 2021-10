Beste ballonvaarder van ons land komt uit Sint-Niklaas

Vorige week was het dus al duidelijk dat een Waaslander brons ging behalen. Maar het werd meer dan brons, David Spildooren werd Belgisch kampioen. Het was een spannende wedstrijd, want pas op het einde was het zeker dat David de gouden medaille mee mocht nemen naar Sint- Niklaas. Volgend jaar gaat hij een nieuwe uitdaging aan en neemt hij deel aan het wereldkampioenschap in Slovenië.