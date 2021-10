Bierfiets rijdt door rood licht voor ogen van politie in Antwerpen, alle passagiers én bestuurder zijn dronken

Tijdens een politie-actie tegen overlast passeerde een bierfiets langs het politiekantoor aan de Quinten Matsijslei. De politie zag hoe ze het rode licht negeerden. Na controle bleek dat ook de bestuurder te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Geen enkele passagier was in staat om met de bierfiets te rijden, dus moest iedereen te voet verder. Het verhuurbedrijf kwam de bierfiets ophalen.