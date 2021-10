Bijna helft studenten UAntwerpen had depressieve gevoelens: "Blijvende aandacht voor mentaal welzijn studenten is nodig"

Verrassend genoeg pleiten de onderzoekers ervoor om nog een deel van de online lessen te behouden. "Als we opnames of online lessen aanbieden, denken we dat meer studenten de universiteit kunnen inpassen in hun eigen tijdsschema", zegt socioloog Nina Van Eekert (UAntwerpen). "Maar de campus blijft wel het hart zodat studenten zoveel mogelijk met elkaar in interactie kunnen gaan. Online sociaal contact kan fysiek sociaal contact niet vervangen."