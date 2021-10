Bromfietser betrapt op rijden onder invloed met omhoog geplooide nummerplaat

De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een man betrapt die te snel reed met zijn elektrische bromfiets. Hij legde een positieve speekseltest af en had geen rijbewijs. Na controle bleek dat de bromfiets alleen geschikt was voor offroad gebruik en dus niet op de openbare weg mag komen. Maar om de indruk te geven dat de bromfiets in orde was, had de man de nummerplaat van een andere bromfiets aangebracht en omhoog geplooid zodat ze niet leesbaar was. Hij was al bekend bij de politie.