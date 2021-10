Vlaams minister Demir (N-VA) wil tot 200 miljoen euro uittrekken om energiefactuur van Vlamingen te verlagen

"De energiecrisis treft elk Vlaams gezin", aldus Demir. "We hebben de afgelopen twee jaren al een aantal zaken uit die energiefactuur gehaald (...) En ik heb ook altijd gezegd dat als ik er nog zaken uit kan halen, ik dat ook zal blijven doen. En daarom heb ik nu een aantal voorstellen overgemaakt aan mijn collega's in de Vlaamse regering. We gaan die nu samen bekijken, en op die manier kunnen we volgend jaar een bedrag van 170 à 200 miljoen uit die factuur halen. De bedoeling is dat Vlaamse gezinnen en alleenstaanden dat ook gaan voelen."