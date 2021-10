Dickens betovert Bilzen opnieuw met aangepast concept in december

In 2019 lokten de Dickensdagen ongeveer 20.000 bezoekers naar de Bilzense binnenstad. Op een enorm podium, uitgelicht met de modernste technieken, brachten acteurs in prachtige kostuums het victoriaanse tijdperk tot leven.

“Het concept zal dit jaar anders zijn”, begint schepen Peter Thijs. “Dat heeft alles te maken met de voorbereidingstijd die een klassieke editie nodig heeft. Onze regisseur Hubert Schoenmaekers begint normaal al in maart en april te oefenen. Acteurs moeten goed voorbereid zijn op zo’n groot spektakel en alles moet logisch in elkaar overvloeien. Met corona in ons achterhoofd was het uitgangspunt voor dit jaar aanvankelijk een wandeling met lichtjes. Alle extraatjes waren mooi meegenomen. Dankzij een heleboel versoepelingen kunnen we nu toch een beroep doen op figuranten. Zij zullen kleine scènes en bekende quotes van Dickens tijdens de tocht tot leven wekken.”