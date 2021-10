Dirk Draulans en Johan Braeckman vrijgesproken na dagvaarding door vzw Viruswaanzin

De vzw diende een rechtstreekse dagvaarding in na een uitzending van het VRT-duidingsprogramma 'De Afspraak' op 15 februari 2021. Draulans en Braeckman waren te gast tijdens een onderdeel over antivaxers en spraken onder andere over de vzw Viruswaanzin en de groepering Artsen Voor Vrijheid. Laatstgenoemde was de dag voordien te gast in 'De zevende dag' en staat bekend als een tegenstander van vaccinaties. "Beiden (Draulans en Braeckman, red) hebben zij verzoekster (vzw Viruswaanzin, red.) vernoemd en aldus doen blijken dat verzoekster zou behoren tot de antivaxers", stond in de dagvaarding te lezen.