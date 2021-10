Dodelijk arbeidsongeval in Antwerpen: man (64) valt van ladder tijdens renovatiewerken

Vanmiddag is een Roemeense bouwvakker van 64 overleden in Antwerpen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is bevestigd aan onze redactie. De man viel van een ladder, toen hij aan het werken was aan een huis in de Generaal Cabrastraat. De hulpdiensten konden hem niet meer reanimeren, hij overleed ter plaatse.

De inspectiedienst voor toezicht op het werk gaat nog een onderzoek doen. Het arbeidsauditoraat zal vermoedelijk een onderzoeksrechter aanstellen, zodat er nog een autopsie kan gebeuren. Niemand heeft de man zien vallen, maar voorlopig wijst alles wel op een ongeval.