Voetbalclub uit Edegem herdenkt overleden spelertje met nieuwe dug-outs: "Zo leeft hij altijd voort"

Bij voetbalclub OLVAC in Edegem zijn dit weekend twee nieuwe dug-outs ingehuldigd ter ere van een spelertje dat in 2017 is overleden. De twee hokjes waarin de trainer en reservespelers tijdens een voetbalmatch zitten, werden allebei vernoemd naar de jongen, Arne Steyaert (11). Op de zijkanten staat zijn foto afgebeeld. "Het permanente aandenken dat OLVAC neerzet is ontzettend mooi. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn", vertelt vader Bart Steyaert op Radio 2 Antwerpen.