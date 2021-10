Een nieuwe vertaling van de Bijbel voor Vlaanderen en Nederland: 5 jaar werk en 12.000 wijzigingen

Een voorbeeld, uit Lucas II, waar je het kerstverhaal vindt: "In de vorige vertaling lees je dat Jezus is 'gewikkeld in een doek'. Maar dat inbakeren komt ook voor in het Oude Testament. Dan spraken we over 'in doeken wikkelen', meervoud dus. En elders zegt Salomo over zichzelf dat hij 'in windsels heeft gelegen'. In de versie van 2021 is dat nu allemaal 'in doeken wikkelen" geworden. Dat soort verbeteringen hebben we nu wel een paar duizend keer toegepast."



"De nieuwe vertaling was ook ideaal om nieuwe inzichten in de Bijbel toe te passen, nieuwe interpretaties. Zo bijvoorbeeld in het boek Job. De laatste woorden die Job uitspreekt, daar is veel discussie over geweest. Tot nu toe stond "dat Job het hoofd buigt en boete doet". Maar al decennia lang is dat "buigen" een discussiepunt, nu staat er dat "Job zich getroost voelt". Dergelijke wijzigingen en nuances zijn dus ook deel van de NBV21."

"We hebben 12.000 wijzigingen aangebracht, deze versie is om en bij de 2.000 bladzijden dik. En dat is in een behoorlijk klein lettertype. Maar je ziet dat de Bijbel nog altijd leeft, er wachten nog altijd veel lezers. En het is een boek dat in de huidige cultuur zijn plaats heeft en in de huidige maatschappij een spiegel voorhoudt en troost biedt", zegt de Jong.