Erasmusuitwisseling binnen EU weer even populair als vóór de coronacrisis

Vooral bestemmingen als Frankrijk, Spanje en Italië zijn in trek. Ook vóór de coronacrisis kozen studenten vooral voor Europese bestemmingen door het grotere aanbod. Nu speelt bij die keuze ook mee dat er vaak nog reisbeperkingen zijn om buiten de EU te reizen.

Robbe Mulier, student aan de UHasselt die in augustus naar Hong Kong trok, kan daarvan meespreken: "Bij ons eerste geplande vertrek was ons visum niet op tijd aangekomen. De tweede keer mocht de vliegtuigmaatschappij het land niet meer binnen omdat ze te veel coronabesmettingen meebracht. Pas de derde keer was de goede keer om binnen te geraken in Hong Kong."