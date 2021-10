Extra politiepatrouilles in Sint-Niklaas: "Geweld in uitgaansbuurt kunnen we niet tolereren"

De politie van Sint- Niklaas heeft afgelopen weekend extra gepatrouilleerd in de uitgaansbuurt. En dat gaan ze de komende weekends nog doen. Dat is nodig omdat het al een paar weekends onrustig is in het centrum van de stad. Vorige week is er een man van 19 aangehouden, nadat hij in een café met een machete stond te zwaaien. "Zo'n incidenten moeten we in de toekomst vermijden", laat burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) weten.