Federale ministers zetten eindsprint naar begroting in: "Geen algemene energiekorting, wel voor wie het moeilijk heeft"

De hervorming van de arbeidsmarkt is een ander knelpunt. Ook hier zijn geen nieuwe details uitgelekt. Vandenbroucke heeft wel iets gezegd over de manier waarop langdurig zieken weer naar werk kunnen worden toegeleid. Wie langdurig ziek is, zou na een 10-tal weken een formulier moeten invullen: een manier om aan te geven wat betrokkene wel nog aankan. "Als we een uitnodiging sturen naar de mensen om hen te helpen en we vragen inlichtingen, is het elementair dat het ook wordt ingevuld." Lees: wie niet meewerkt, riskeert een sanctie.