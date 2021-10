Wegwijs op Film Fest Gent?  Filmreporter Lieven Van Gils tipt "Almodóvar in bloedvorm" en  verbluffende Renate Reinsve

Na het zien van dit gevangenisdrama liep ik niet bepaald fluitend naar buiten, zoals na The Shawshank Redemption. "A man who crawled through a river of shit and came out cleaner the other side?" Nee, deze keer niet. 1945: Hans Hofman (intens vertolkt door Franz Rogowski) overleeft Auschwitz maar van vrijheid is geen sprake. Hij is homoseksueel, en volgens paragraaf 175 van het Duitse wetboek is seks tussen twee mannen strafbaar. Een wet die trouwens pas in 1994 (!) volledig geschrapt wordt.

Van het concentratiekamp meteen naar de gevangenis, gruwelijker durf je het niet te verzinnen, maar het was destijds de keiharde realiteit. En toch overwint de liefde in deze pakkende film die in Cannes de prijs van de jury won.