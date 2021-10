Frankrijk verbiedt vanaf volgend jaar plastic rond groenten en fruit

In Frankrijk is het vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk om zowat 30 soorten groenten en fruit in plastic verpakkingen te kopen. Het gaat om onder meer groenten als aardappelen, aubergines, bloemkool, courgettes, komkommers en wortels. Bij het fruit zullen onder meer appels, peren, bananen, kiwi’s, pruimen en sinaasappels niet meer verkocht mogen worden in plastic. Bij overtreding kunnen de boetes oplopen tot 15.000 euro.