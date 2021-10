Kevin Tshala (32) uit Gent en Lore Bruggeman (19) uit Deerlijk winnen BK skateboarden

Het Belgische kampioenschap 'streetskateboarden' vond afgelopen weekend plaats in het Antwerpse SPRK in Park Spoor Noord. ‘Street’ is de populairste discipline binnen het skateboarden waarbij trappen, rails en schansen centraal staan. Punten scoren, doen de deelnemers door tijdens hun ‘runs’ zoveel mogelijk tricks te landen. Tijdens de kwalificaties krijgen ze daarvoor 90 seconden, in de finale 60 seconden. Vallen ze een keer te veel of voeren ze een manoeuvre slordig uit, dan halen ze een lagere score. Naast de uitvoering, telt ook op de moeilijkheidsgraad mee.